Spécialisée dans l’injection plastique de composants optiques et d’emballages, l’entreprise rhônalpine Gaggione propose, parmi ses fabrications, toute une gamme standard de mallettes, valises et coffrets E-Plasticase, utilisés pour de nombreuses applications et activités.



Ces mallettes, recyclables car réutilisables à vie, peuvent transporter en toute sécurité des kits d’analyse pour l’eau, l’air ou le gaz, et des instruments et appareils de mesure pour réaliser des prélèvements à l’extérieur.



Le site e-plasticase.com propose plus de 150 modèles de dimensions, de designs et de coloris différents. Son simulateur en ligne permet de visualiser la mallette avec son logo.



NOUVELLE GAMME NEW WAVE EN 2022



”Nous proposons une gamme très large de modèles standards personnalisables par marquage (sérigraphie, marquage numérique, marquage à chaud) ou calage intérieur en mousse ou thermoformage sur mesure pour la protection ou la présentation de produits”, précise Joël Mermet, responsable technico-commercial.



”Certaines réalisations sont destinées à conditionner, protéger et ranger, d’autres permettent de présenter et promouvoir des produits high-tech et numériques. On peut réaliser un aménagement intérieur véritablement adapté aux produits, dès 50 ou 100 pièces selon les modèles. C’est comme un écrin, en quelque sorte !”



En 2022, la gamme certifiée ISO 9001 va s’étendre avec neuf modèles supplémentaires dotés d’un design innovant.













