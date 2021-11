Publiscopie : Des machines spéciales automatisées made in France

Implantée à Romans (26), à proximité immédiate des grands pôles industriels rhône-alpins, la société ERI Machine et Automation est spécialisée depuis 40 ans dans la conception, la fabrication et l’intégration de machines spéciales sur mesure, innovantes, fiables et sûres, destinées à assurer tous process industriels, notamment dans la pharmacie, le médical et l’énergie (nucléaire, piles et batteries électriques).



”Grâce à notre savoir-faire et à la qualité de notre bureau d’études (25 personnes), ERI Machine et Automation conçoit la machine spéciale qui répondra aux besoins exacts du client quel qu’il soit et où qu’il s’installe, en France et dans le reste du monde”, explique Pascal Sanchez, directeur opérationnel.



RENFORCER LA QUALITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ CHEZ LE CLIENT



Les équipes ERI Machine et Automation disposent d’une solide expertise polyvalente (mécanique, automatisation, informatique industrielle, vision…), et en constante évolution – l’entreprise consacre chaque année quelque 5 % de son chiffre d’affaires à la R&D. Maniant couramment les logiciels de conception (SolidWorks, etc.), ses équipes peuvent intégrer tous les éléments nécessaires de mécanique, de robots et d’informatique, de vision, de connectique…, issus des plus grands noms de l’industrie. ”Nous accompagnons nos clients de A à Z, depuis l’analyse des besoins jusqu’à l’installation de la machine sur site, sa mise en œuvre, la formation du personnel, le SAV, etc., souligne Pascal Sanchez. Notre principal objectif est de renforcer la qualité et la productivité chez nos clients.”











Voir la version imprimable