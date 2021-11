Publiscopie : Des machines-outils innovantes pour le travail des matériaux durs

Groupe de PME spécialisé dans la fabrication de machines-outils destinées au travail de la pierre et des matériaux durs (céramique, réfractaire, béton architectonique, verre, cristal…), Thibaut est en capacité de répondre à tous types de demandes en matière d’usinage: découpe, fraisage, perçage, détourage, texturage,etc.



RÉPONDRE À TOUTE DEMANDE



Forte de plus de 60 ans d’expérience l’entreprise a su évoluer au fil des décennies en mettant en œuvre les dernières innovations technologiques. ”Nous maîtrisons la commande numérique et la robotique, précise Jacques Thibaut, le PDG. Innover fait partie intégralement de l’ADN de notre société. Nous disposons ainsi de notre propre bureau d’études composé d’une vingtaine de personnes et nous sommes en mesure de répondre à toutes les demandes en développant des nouveaux produits à même de satisfaire l’ensemble des besoins de nos clients.”



Chaque année, deux ou trois machines complètent le catalogue composé aujourd’hui de 30 machines. Les techniciens maison sont capables aussi de procéder à des adaptations sur des machines existantes.



UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS



Les machines conçues et fabriquées par Thibaut ont toutes pour dénominateur commun la robustesse et la polyvalence. Elles disposent également de fonctions exclusives, ce qui les différencie de la concurrence.



Une preuve simple du savoir-faire technologique de l’entreprise: Thibaut a déposé des dizaines de brevets. Un soin particulier est aussi apporté au design, ce qui contribue à valoriser l’image de marque des clients utilisateurs.



La conception des machines se veut, elle, écoresponsable. C’est le cas notamment des tables de centres d’usinage qui permettent des économies de consommables. Afin de garantir des réalisations exemplaires, des opérations de contrôle qualité sont menées à toutes les étapes, de la construction à la livraison. En plus des machines, les équipes du BE développent des logiciels didactiques, faciles à utiliser et adaptés aux différentes applications.



Thibaut, c’est enfin une entreprise 100% française (158 salariés, 60% d’exportation sur 30 pays chaque année) qui a su traverser toutes les crises et garder son savoir-faire en France dans les domaines de la conception, fabrication et assemblage, un fait rare qui mérite d’être souligné.











