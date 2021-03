Publiscopie : Des machines haut de gamme pour des produits de tous les jours

Les avantages du soudage industriel par ultrasons sont significatifs : rapidité, faible invasivité et capacité à effectuer des soudures de petites dimensions. Herrmann Ultrasons est la filiale française de la société Herrmann Ultraschall (ultrasons en allemand), créée il y a exactement 60 ans et spécialisée dans la conception et la construction de machines, systèmes et composants de soudage par ultrasons pour l’assemblage de pièces thermoplastiques.



”Herrmann Ultrasons représente aujourd’hui en France principalement deux des quatre divisions de la maison-mère : une division plasturgie et une division emballage pour les industries alimentaires et pharmaceutiques”, explique Ludovic Menoni, directeur de la filiale française.



HAUTE CADENCE ET DURABILITÉ



”Les équipements distribués (et testés) par Herrmann Ultrasons présentent plusieurs points forts : grande qualité, durabilité élevée et capacité à produire à haute cadence”, précise-t-il. Basée en Haute-Savoie, entre Genève et Annecy, Herrmann Ultrasons propose également des ”machines à même de souder (par ultrasons) des produits non tissés (éléments chirurgicaux jetables, masques, couches bébé…) et des produits métalliques non ferreux (application aux batteries de téléphones portables, de véhicules électriques…)”, souligne Ludovic Menoni.



Couvrant les marchés de France, de Suisse romande et d’Afrique du Nord, la filiale française dispose, outre ses locaux de commercialisation, d’un laboratoire d’essais et de démonstration accessible aux clients pour les aider dans leur projet.













Voir la version imprimable