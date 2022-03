Publiscopie : Des machines de gravure adaptées pour une traçabilité irréprochable

Les exigences croissantes de traçabilité nécessitent de plus en plus d’intégrer le marquage dans le processus de fabrication des composants. C’est pour cela que les plus grands constructeurs automobiles font confiance au savoirfaire de Borries pour leurs équipements de marquage.



Cette expérience unique, validée par BMW, SAAB ou PSA, s’exporte depuis 1952 dans de nombreux autres secteurs d’activité : ”Qu’il s’agisse de marquage conventionnel par frappe, par rayage à la pointe diamant ou par micro percussion, Borries assure la conception, la fabrication et l’installation des équipements, précise Pierre Traut, responsable commercial pour la France. Nous sommes en mesure de développer une solution complète.”



réPondre à chaque besoin client



En effet, pour chaque projet, les ingénieurs Borries définissent le type de marquage le plus pertinent avec les responsables de production, avant de proposer l’outil le plus efficace.



Ils définissent ensemble le type d’empreinte (caractères alphanumériques, logo ou QR code), ainsi que son format. Ils calculent la profondeur de gravure en fonction de l’application postérieure d’une peinture. Les conditions de marquage, à chaud ou à froid, sur surface plane, en pente ou courbe, seront précisées : ”Le cas échéant, une machine spéciale pourra être conçue et installée, complète Pierre Traut.



Enfin, à partir de son usine près de Stuttgart, Borries veille à servir directement ses clients en pièces détachées et consommables, avec un flux logistique adapté. Pour ne jamais être pris en défaut et assurer la continuité de la production !













