Publiscopie : Des machines d’emballage robustes, fiables, pour grands formats

Avec plus de 1 100 unités en service dans le monde, Farbal, concepteur, fabricant et installateur de machines d’emballage sous film, est un réel pilier de l’emballage de qualité Made in France, aussi bien dans notre pays qu’à l’export. ” Nous livrons à l’étranger de 35 à 50 % de notre production, notre portefeuille clients étant composé principalement de grands comptes et de PME. De fait, nous exportons vers les pays développés du monde entier ”, explique Jérôme Galpin, dirigeant de Farbal. Ce spécialiste de la machine d’emballage sur mesure est implanté depuis 1974 à Blois (41).



DU SUR-MESURE ET DES GRANDS FORMATS



L’emballage sous film possède de nombreux atouts, tant en production (mécanisation/automatisation aisées, contrôle qualité, résistance mécanique…) que lors du transport (légèreté, inviolabilité…), du stockage (protection contre la poussière, gain de place…) ou sur le lieu de vente (mise en valeur du produit, contrôle visuel et déballage faciles...). La société Farbal (contraction de ”Fardelage” et ”Emballage”) fabrique ses machines sur mesure, selon les besoins exacts du client. ” Ce peut être des machines pour des produits 'grands formats’, jusqu’à 3, 75 m de large et 1, 4 m de hauteur, convenant à des pare-brise comme à des canapés ”, précise Jérôme Galpin. La réputation de robustesse et de fiabilité des machines Farbal est telle que certains clients renouvèlent leur achat après 20 ans d’utilisation…



Autre facteur clé, l’image d’entreprise écoresponsable : ” Le consommable est du film polyéthylène, un matériau 100 % recyclable. ” Enfin, pour couronner le tout, Farbal s’est doté d‘un SAV en ligne particulièrement efficace .













Voir la version imprimable