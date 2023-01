Publiscopie : Des lampes ATEX pour faire face à tous les risques

Quand vos salariés doivent s’éclairer dans une zone à risques, il leur faut une lampe Atex. Depuis plus de 50 ans, MMF sélectionne et propose les meilleurs produits pour la protection et la sécurité.



”Notre gamme de lampes Atex équipe les professionnels qui interviennent dans des milieux à atmosphère explosive : les pompiers et les ouvriers de maintenance du secteur de la pétrochimie”, explique Dominique Maneval, directeur d’exploitation.



”Selon sa concentration, un gaz, un produit inflammable ou la poussière d’une substance peut engendrer un risque d’explosion, poursuit-il. Notre expertise consiste à fournir le bon équipement individuel pour limiter le risque d’explosion.”



une gamme compLète



Sur un chiffre d’affaires de 1,4 M€, la fourniture de lampes Atex représente 75 % de l’activité de l’entreprise. La société propose à ses clients une gamme qui répond à tous les types de besoins : frontale, torche, projecteur, lampe stylo et systèmes RALS (remote area lighting systems) d’éclairage de zones de travail d’accès difficile.



”Nos lampes disposent des agréments pour répondre aux risques spécifiques de chaque client, selon la classification des zones dangereuses (zones Atex 0 à 2).”



Dernière-née : la lampe torche PELI™ 2315 pour une zone Atex 0. ”Légère, elle éclaire loin et fort. Cette lampe se fixe sur un casque. Comme pour toutes nos lampes, PELI™ garantit à nos clients une garantie inconditionnelle sans limite de temps” , assure Dominique Maneval. MMF travaille avec un réseau de plus de 1 000 distributeurs.













