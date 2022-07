Publiscopie : Des jumeaux numériques pour analyser et optimiser la performance des usines

”Notre expertise, basée sur des recherches au MIT, nous permet d’intervenir dans la phase de conception ou d’exploitation de l’usine 4.0 pour aider à optimiser les flux et la performance des opérations en réduisant les coûts”, explique Alain Patchong, CEO de Dillygence et fondateur de la Plateforme France Industrie 4.0.



”C’est ce que nous avons fait avec de grandes entreprises comme la RATP, Toyota ou Stellantis. Nous sommes également aptes à accompagner en amont les PME/ETI dans leur transformation en les aidant à élaborer leur Roadmap Industrie 4.0. À l’heure de la réindustrialisation, il s’agit d’une contribution cruciale pour permettre à l’industrie française de produire en France tout en restant compétitive. C’est la seule manière d’assurer la pérennité de notre réindustrialisation.”



optimiser les fluX en réduisant les coÛts



Dillygence s’inscrit dans l’écosystème Deep Tech français et s’engage à accompagner les industriels dans leur transition vers l’Industrie du futur. Par son expérience en performance industrielle, en industrialisation, en organisation et en pilotage des flux industriels, la jeune entreprise innovante (JEI) apporte compétitivité et performance aux usines.



Pour ce faire, Dillygence leur fournit des jumeaux numériques SaaS qui permettent de modéliser, visualiser, analyser et comprendre en profondeur l’ensemble de leur chaîne de valeur pour déterminer les actions de pilotage ou d’amélioration les plus rentables à mettre en œuvre, par exemple pour augmenter la capacité de production.













