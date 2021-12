Publiscopie : Des infrastructures écologiques pour les flottes de véhicules électriques

Système révolutionnaire (dix ans de R&D) de parcage et de recharge de flottes de véhicules partagés électriques BtoBtoB.



Les Ruches Macauto permettent d’accueillir jusqu’à 100 véhicules sur différents niveaux, équivalant en usage à 600 voitures thermiques propriétaires. L’empreinte au sol, extrêmement réduite, permet d’économiser 11 000 m2 de surface. L’alimentation est issue d’énergies renouvelables captées et stockées.



” Avec nos Ruches Macauto, nous participons à la transformation écologique et à l’amélioration de la qualité de l’air extérieur , affirme Patrick Hurpin, architecte urbaniste, initiateur du projet et dirigeant de la société Macauto One. En effet, des façades végétalisées absorbent l’air pollué et un système de brumisation à partir des eaux de pluie récoltées et purifiées rafraîchit l’air chaud extérieur (IFU). ”



UN GAIN POUR LES SALARIÉS ET LES ENTREPRISES



Les Ruches Macauto (qui ne sont pas des ERP) apportent aux salariés des grandes entreprises et usines des intérêts indéniables en offre ”travail-domicile”. En économisant leur véhicule personnel, les salariés vont réaliser des économies allant de 150 à 350 euros mensuels, ce qui favorise un pouvoir d’achat sans augmentation de salaire ni charges…



Les Ruches Macauto sont financées par des fonds d’investissements infrastructures de type ESG (ROI) et les entreprises réceptrices, bénéficiant d’économies de foncier importantes, achètent, avec une partie de cet argent, des actes locatifs pour leurs salariés. Macauto One finalise une étude engagée d’implantation de 27 Ruches pour des entreprises sur le territoire de la ZFE de la Métropole du Grand Paris.













Voir la version imprimable