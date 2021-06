Publiscopie : Des hélices nouvelle génération pour moderniser les très gros porteurs

Ratier-Figeac, acteur majeur des hélices, a trouvé sa place au sein de Collins Aerospace. L’entreprise du Lot, bien ancrée dans son écosystème depuis sa création en 1904, développe et entretient une renommée internationale, construite auprès de clients civils et militaires, pour des avions régionaux ou de très gros porteurs militaires tels que l’A400M. Dans la Défense notamment, ses hélices de forte puissance 5 000 CV équipent en rétrofit les avions radars Hawkeye de la marine nationale par exemple, ainsi que les C-130H de l’US Air Force.



Pour les ingénieurs de Ratier-Figeac, fleuron français de l’innovation, l’objectif est toujours de proposer les dernières technologies dans le cadre de budgets contraints. ” L’histoire des hélices NP2000 a commencé en 2008, quand la Garde nationale cherchait à moderniser ses gros porteurs Lockheed Martin plutôt que de renouveler la flotte , raconte Nicolas Lérisson, directeur de l’après-vente. Les forces américaines ont validé notre nouveau modèle d’hélice avec ses huit pales en composite, parce qu’il satisfaisait exactement à leurs besoins, du point de vue des performances comme du point de vue de la maintenance. ”



l’excellence made in france



Pour assumer le rythme de 24 avions par an équipés en rétrofit, RatierFigeac a accéléré la réorganisation de son site. ” Nous avons doublé la cadence de production, pour anticiper aussi de nouvelles commandes tout en préparant les prochaines ruptures technologiques”, poursuit Nicolas Lérisson.



Récemment, Collins Aerospace a également décidé d’investir 32 M€ à Figeac , dans un nouveau ”centre d’excellence Hélice” pour continuer à innover et à offrir des solutions pour une aviation plus décarbonnée. Le made in France affirme ainsi sa double vocation : prolonger l’utilisation du matériel qui a fait ses preuves, tout en préparant les nouvelles générations d’avions turbopropulseurs.













