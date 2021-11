Publiscopie : Des grues plus compétitives grâce à des investissements industriels

Manitowoc dispose de deux usines de grues à tour dans l’Hexagone. Celle de Moulins (Allier) fabrique les plus grosses grues à montage par éléments de la marque Potain.



”Cette présence industrielle locale est essentielle pour conserver la proximité avec nos clients et nos bureaux d’études, précise Sébastien Mallay, chef de projet Industrialisation chez Manitowoc. Comme dans les autres usines du groupe, l’amélioration continue et l’innovation font partie de l’ADN de Potain.”



LA MAÎTRISE DES COÛTS POUR LE “MADE IN FRANCE”



Dans ce cadre, le leader mondial des grues à tour a décidé d’investir dans l’automatisation et la robotisation du façonnage des tubes qui composent les flèches de grues à tour Potain. Composée d’une scie traditionnelle, d’inducteurs, d’une presse et d’un robot de coupe par plasma, la ligne automatisée reçoit les ordres de fabrication directement de l’ERP. En bout de chaîne, un portique automatique dispose le tube façonné dans un rack de stockage. Cette installation limite considérablement les manutentions lors du déplacement des pièces et accroît la sécurité du seul opérateur nécessaire à son fonctionnement. ”Outre le gain en qualité, répétabilité et productivité, cet équipement plus performant nous permet de maîtriser nos coûts et ainsi continuer à investir en France, conclut Sébastien Mallay. Dans le design de la grue, cela ouvre aussi de nouvelles perspectives à notre ingénierie pour proposer à nos clients des solutions de levages toujours plus fiables et innovantes.”













