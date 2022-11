Publiscopie : Des groupes froids qui réduisent vos couts énergétiques

Pour rendre leurs process de production moins énergivores, réduire leurs coûts et s’inscrire dans le cadre du plan de sobriété énergétique lancé par le gouvernement français, qui vise à réduire la consommation énergétique du pays de 10 % d’ici deux ans, les entreprises du secteur agroalimentaire recherchent des solutions concrètes. Coolworld leur propose une solution de location clé en main directement déployable sur leurs sites, comprenant les groupes froids les plus efficaces du marché sur le plan énergétique.



Une solUtion qUi allie flexibilité et réactivité



” Nos clients peuvent immédiate ment économiser jusqu’à 30 % grâce à la technologie Inverter intégrée à nos groupes froids. Lorsque la tem pérature souhaitée est atteinte, la machine régule de façon optimale ,contrairement à un groupe froid classique qui n’est pas équipé de cette technologie ”, explique Ronan Leroy, directeur commercial.



L’efficacité énergétique de ces installations est donc un atout à la fois environnemental et financier, dans un contexte de fort renchérissement des prix de l’énergie.



Solution souple – les groupes froids installés sont dimensionnés au cas par cas et selon les saisons – pour réduire rapidement votre facture énergétique. La location permet également d’éviter toute rupture dans le process de production ou le stockage des produits, lorsque le refroidissement joue un rôle crucial. Elle permet d’assurer la continuité d’activité en cas de pics saisonniers, de pannes, de travaux, de révisions d’installations ou de sinistres.













Voir la version imprimable