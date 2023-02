Publiscopie : Des formations qualifiantes pour le bon emploi des chalumeaux et des détendeurs

L’utilisation de chalumeaux ou de détendeurs n’est pas toujours synonyme de sécurité absolue, que ce soit pour l’utilisateur ou pour son environnement.



”Lorsque nous procédons à des visites préventives sur site, nous constatons, presque systématiquement, que l’utilisation ou les conditions d’utilisation de nos matériels ne sont pas satisfaisantes. Dès lors, il est impératif que les utilisateurs puissent bénéficier d’une formation sérieuse et reconnue afin de pouvoir mettre en service et utiliser nos matériels sans risque”, insiste Hervé Le Bihan, responsable de la formation et des partenariats stratégiques chez Hampiaux – Le Lorrain, fabricant de chalumeaux et de détendeurs depuis 75 ans.



DES FORMATIONS CIBLÉES



Les formateurs possèdent une longue expertise acquise sur le terrain, se déplacent partout en France et proposent des modules de formation bénéficiant de la certification Qualiopi, marque reconnue de l’État, qui donne droit à une prise en charge financière.



Parmi les formations dispensées, citons ”Les essentiels de la flamme”, qui a pour objectif de rappeler les règles et les conditions d’utilisation de chalumeaux et de détendeurs au sein de l’entreprise.



La formation ”sécurité” vise à développer les connaissances des personnes chargées de la prévention des risques.



Enfin, la formation ”commerciale” permet aux distributeurs de mieux connaître, utiliser et conseiller les produits auprès des utilisateurs.













Voir la version imprimable