Publiscopie : Des formations pour anticiper les nouvelles Cybermenaces

Qu’il s’agisse de prévenir des risques internes d’accident ou de se prémunir contre des cyberattaques, les industriels doivent renforcer leurs stratégies en matière de sécurité. Interconnectés avec les systèmes d’information classiques, voire avec Internet, les systèmes industriels sont exposés aux mêmes menaces, avec des conséquences graves. C’est particulièrement vrai pour les sites classés Seveso.



L’IRA (Institut de régulation et d’automation), entité du groupe Someform, propose depuis plus de 10 ans des formations labellisées par l’ANSSI et l’Ineris.



” Nos stages sur la cybersécurité et la sécurité des installations critiques sont axés sur le transfert de compétences, et pas seulement sur les solutions techniques. L’objectif est que nos stagiaires, qu’ils soient automaticiens, instrumentistes, ingénieurs en bureau d’études, etc., intègrent les exigences de sécurité comme une composante de leur métier et non comme une contrainte ”, explique Fabien Ciutat, ingénieur-formateur.



Parmi les toutes dernières formations proposées par l’IRA, un stage de quatre jours est exclusivement focalisé sur la cybersécurité des systèmes critiques assurant la sécurité des installations industrielles.



FAIRE FACE AUX RISQUES D’ATTAQUES



Une réponse à la multiplication des attaques malveillantes. ” À l’issue de cette formation, les participants savent identifier et analyser ces risques pour concevoir et maintenir des systèmes face aux menaces afin de préserver l’intégrité et la disponibilité des installations.”













