Publiscopie : Des équipements sur mesure conçus et fabriqués en France

Créée en 1976, la société alsacienne Schweyer est spécialisée dans les équipements spécifiques en Inox et en polyéthylène, tout d’abord pour la production agroalimentaire (protections polyéthylène ou Inox, SAS hygiène, , ergo picking, convoyeurs entraînés ou à rouleaux, lave-bottes, renverseurs, tables armoires, etc).



Mais Schweyer a également créé une gamme de portes spécifiques en PEHD 500 (portes va-et-vient ou coulissantes, blocs-portes, accessoires). ”Tous nos produits sont fabriqués sur mesure, précise Régis Bentz, son président. Nous disposons d’un bureau d’études pour adapter nos offres à chaque besoin spécifique. Rien n’est standardisé.”



UN HAUT NIVEAU D’EXIGENCE ET DE QUALITÉ



Ainsi, les portes Schweyer, par exemple, sont le résultat de recherches combinées à l’expérience acquise au cours de ces cinquante dernières années. Elles sont fabriquées à base de SCH 500, un matériau polyvalent approuvé.



Doté de nombreuses qualités, ce matériau est particulièrement adapté aux secteurs agroalimentaire, pharmaceutique, chimique, cosmétique, aux collectivités, commerces, industries, écoles, etc. (neuf ou rénovation).



”Tout est fabriqué et assemblé dans notre usine à Saverne, complète Régis Bentz. Notre conception du Made in France est liée à un savoirfaire mais également à un haut niveau d’exigence et de qualité (en particulier face aux usages intensifs en vigueur chez nos clients).



De plus, nos fournisseurs pour les pièces annexes sont majoritairement hexagonaux. Pour nous, ce n’est pas simplement une philosophie mais un atout essentiel.”











