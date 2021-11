Publiscopie : Des équipements et des consommables pour le contrôle qualité

PRESI conçoit et fabrique des équipements de contrôle qualité et d’analyse métallographique – la métallographie consistant à étudier la structure des métaux. Ses machines de très haute technicité sont utilisées dans le monde entier pour les opérations de tronçonnage, enrobage, polissage, microscopie et dureté indispensables à la validation de la production. L’entreprise fournit aussi les consommables associés : meules de tronçonnage, résines, suspensions diamantées, réactifs, etc.



Sa gamme de machines servant à mesurer la dureté des métaux illustre le savoir-faire de l’entreprise. Ainsi la gamme de duromètres automatiques HZ, véritable concentré de technologie, est capable de réaliser une cartographie extrêmement précise et détaillée des pièces. Le contrôle qualité est essentiel pour tout les industriels et les clients PRESI sont variés (automobile, aéronautique, nucléaire, laboratoire de recherche, etc.).



UN FOURNISSEUR À L’ÉCOUTE DE SES CLIENTS



” Toute notre gamme d’équipements de contrôle a été conçue autour de la demande de nos clients eux-mêmes. C’est sous leur impulsion que nous avons élaboré notre offre”, souligne Lionel Greffe, responsable marketing.



PRESI dispose par ailleurs d’un laboratoire pour accompagner ces derniers dans la mise au point de leurs procédés. Objectif : optimiser leurs process et les coûts. Des technico-commerciaux vont aussi à la rencontre des clients pour réaliser des études de faisabilité, des démonstrations, et accompagner le client dans la mise au point de son process de contrôle.











