Publiscopie : Des emballages justes et écoconçus pour valoriser vos produits

Posson Packaging célèbre cette année ses 80 ans. Pour fabriquer au quotidien 2 millions d’emballages en carton, l’entreprise a choisi de produire raisonnablement et durablement.



Un engagement environnemental



L’utilisation de matières premières est optimisée, les encres utilisées sont végétales, et les emballages sont fabriqués, à 100 %, à partir de cartons d’origine européenne. ” Nous revalori sons 99 % de nos déchets et nos emballages sont recyclés en France sur des circuits courts ”, précise Sylvie Casenave-Péré, présidente.



Posson Packaging est dotée d’un bureau d’études qui intègre les critères spécifiques de la demande client (contact alimentaire direct ou indirect, contact sec ou gras, surgélation, contrainte liée au passage au four ou au micro-ondes, etc.) et propose la plateforme carton écoconçue la plus adaptée. ” Notre credo est de fournir à nos clients, en ’juste à temps’, des emballages sobres et nécessaires, qui valorisent leurs produits en magasin comme sur le web, sans impacter l’environnement ou la santé : nous n’utilisons pas de vernis UV par exemple. ”



Engagée très tôt dans une démarche environnementale, la PME sarthoise publie cette année son 8e rapport RSE et son 15e bilan carbone. ” Pour diminuer l’impact carbone de notre logistique, auparavant sous-traitée, nous avons investi dans 6 000 m2 de stockage sur notre site de Louailles.



Et pour agir sur les consommations liées aux trajets domicile-travail de nos collaborateurs, nous les équipons de véhicules hybrides dont le coût, assurance comprise, est pris en charge aux deux-tiers par l’entreprise. ”













