Publiscopie : Des échangeurs thermiques qui optimisent votre efficacité énergétique

Dans un contexte de renchérissement brutal des coûts de l’énergie, Alfa Laval déploie des solutions disponibles immédiatement pour améliorer l’efficacité énergétique des process.



”Nous pouvons agir directement sur 40 % de la facture et de l’empreinte carbone. Cela passe d’abord par une maintenance adaptée des échangeurs car, dans de nombreux cas, l’échange thermique n’est pas optimisé. Cela accélère l’encrassement et entraîne des surconsommations et des coûts cachés”, indique Jean-Jérôme Semat, directeur Alfa Laval France & North West Africa.



LA MAINTENANCE, LEVIER dE L’EFFICACITé éNERGéTIQUE



Les équipes expertes des centres de maintenance Alfa Laval implantés à Grenoble, Marseille et Rennes, posent un diagnostic et préconisent des solutions d’optimisation : changement de cycle de maintenance, remise en état, adaptation du programme thermique en phase avec le process actuel du client.



”Face à des encrassements répétés, nos équipes peuvent recommander un redesign de l’échangeur qui n’est tout simplement plus correctement dimensionné. À la clé, pour le client, des consommations énergétiques réduites, des coûts de maintenance optimisés et moins de CO2 émis !”



dES SOLUTIONS POUR RéCUPéRER L’éNERGIE



Au-delà de la maintenance, des solutions pour réduire la consommation énergétique en assurant un retour sur investissement rapide sont possibles.



”Le récent appel à projets DECARB FLASH du gouvernement listait 31 actions éligibles à un financement. Pour 17 d’entre elles, un équipement Alfa Laval peut participer à décarboner votre activité et baisser votre facture d’énergie.”



La mise en place d’échangeurs thermiques compacts à haut rendement, pour récupérer la chaleur et la réinjecter dans le process industriel, fait partie de ces solutions maîtrisées par Alfa Laval et simples à mettre en œuvre. ”L’investissement est inférieur à 100 000 euros et la facture énergétique peut être réduite de 400 à 500 000 euros par an !”



Et parce que l’eau est aussi une ressource précieuse, Alfa Laval propose également des dispositifs ZLD (Zero Liquid Discharge) de récupération d’eau pour sa réutilisation dans le process ou pour le nettoyage.













