Publiscopie : Des dispositifs médicaux et consommables adaptes à vos besoins

Besoin de dispositifs médicaux sur mesure ? SGH Medical Pharma vous fournit des articles de dosage dans l’administration du médicament, notamment des pipettes doseuses, et des dispositifs pour le diagnostic in vitro.



Né de la fusion de trois plasturgistes, Stiplastics, Rovipharm et Eskiss, le groupe SGH Medical Pharma dispose de trois usines de fabrication implantées en Auvergne-Rhône-Alpes. ”Notre nouvelle identité vient renforcer notre positionnement : contribuer au succès de nos clients”, informe Oliver Derouard, directeur commercial et marketing.



En 2022, l’entreprise a augmenté ses effectifs de 20 %, et ouvert des bureaux à Lyon et Francfort. Des investissements destinés à étoffer ses capacités à concevoir des produits spécifiques et des consommables à forte valeur ajoutée.



fLeXIbILIté



Outre la fourniture de produits sur catalogue, SGH a en effet développé une offre de solutions sur mesure pour l’industrie du diagnostic . ”Dans le contexte mondial d’augmentation des prix et de tensions sur l’approvisionnement, nos équipes sont en capacité d’adapter la production aux besoins des clients” , souligne Olivier Derouard. Ainsi, à Treffort, l’entreprise s’est dotée d’une nouvelle salle propre certifiée ISO 7/8. ”Pour Agilent Technologies, nous avons créé un process automatisé pour fabriquer des consommables en diagnostic in vitro. Notre atelier est équipé de 5 lignes d’injection plastique et de 30 robots” , poursuit Olivier Derouard.



Le groupe réalise 60 % de son chiffre d’affaires à l’international. Parmi ses clients, Haleon ou encore bioMérieux, Leo Pharma, etc.













