Publiscopie : Des dispositifs innovants pour protéger vos sites des rongeurs

Outre les enjeux de santé, les rongeurs peuvent occasionner des dégâts importants en pénétrant, puis en nidifiant dans vos locaux. Ils s’attaquent notamment aux câbles électriques ou à la fibre optique avec, à la clé, des arrêts de production intempestifs.



Des solutions innovantes existent pour vous en débarrasser durablement en leur bloquant l’accès. Bernatom, une entreprise familiale française, propose une large gamme de dispositifs anti-intrusion qui ont fait leurs preuves, notamment à la SNCF et RTE depuis de nombreuses années.



”Si les rongeurs sont installés, nous proposons l’appareil SOLTEC® V3300/V3303 pour les déloger : codéveloppé avec un laboratoire spécialisé, il émet des sons et des ultrasons qui les indisposent et les obligent à quitter les lieux. Mais le plus efficace est d’agir en amont pour empêcher l’intrusion !”, explique Bettina Loney, la présidente.



OBTURER PRÉVENTIVEMENT TOUS LES ACCÈS



Une souris peut se faufiler dans un espace de 5 mm. En préventif et en curatif, Bernatom propose également la mousse expansive organo-minérale COVERSOL®, un produit ininflammable de type silicate, développé par la société.



Injectée dans les fourreaux, trémies et caniveaux vides ou contenant des câbles, elle crée une barrière physique dans les installations électriques. ”Le produit, liquide au départ, comble les interstices entre les câbles. Il est injecté à l’aide d’un pistolet électroportatif. Nous pouvons former vos équipes à son utilisation et proposons également des tutoriels en ligne.”



Différentes brosses sont aussi disponibles pour obturer les fourreaux ou les espaces entre les portes et le sol, et repousser les rongeurs.













