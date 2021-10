Publiscopie : Des détergents puissants pour un lavage efficace des matériels ferroviaires

Homologuées par les principaux acteurs du transport public français (Alstom, RATP, SNCF), les solutions chimiques de l’entreprise Abax répondent aux réglementations techniques les plus exigeantes.



” Pour le lavage extérieur des trains, tramways et métros, le cahier des charges concernant les produits à utiliser est très spécifique , explique Laurent Boudot, directeur commercial. Il s’agit en effet de pouvoir nettoyer les souillures grasses de manière efficace, tout en évitant la corrosion des métaux usuels sur lesquels les produits sont appliqués. ” Afin de répondre à cette double exigence, Abax a mis au point le NETAL 5501, un détergent extrêmement puissant, étudié spécialement pour le lavage extérieur manuel ou en portique du matériel ferroviaire roulant. Après lavage, les surfaces peintes et Inox des wagons sont impeccables et offrent un aspect brillant pour la finition.



DES LINGETTES PRATIQUES



L’entreprise dispose d’un laboratoire de R&D et conçoit en interne ses propres formulations chimiques. Aujourd’hui, elle propose par exemple des boîtes de lingettes nettoyantes désinfectantes préimprégnées, bactéricides, fongicides et virucides TP2. ” Ces boîtes de 15 lingettes tiennent dans une poche et peuvent donc être sorties facilement et rapidement pour des nettoyages en express ”, souligne Laurent Boudot. Celles-ci ne se dessèchent pas dans leur contenant, afin de garder leur pouvoir nettoyant élevé et leur efficacité désinfectante (élimine le virus de la Covid-19). Gage de valeur et de qualité optimale de ses prestations, Abax est certifiée ISO 9001.











