Publiscopie : Des détecteurs de gaz spécialement adaptés aux stations d’épuration

Méthane, chlore, sulfure d’hydrogène, dioxyde de carbone, etc., les gaz présentent une réelle menace dans les stations d’épuration, tant pour les employés que pour les sous-traitants. Comme il est pratiquement impossible de les éliminer, il faut donc pouvoir compter sur des détecteurs de gaz fiables et pratiques à utiliser pour mettre en sécurité les personnes présentes sur le site.



UNE GAMME COMPLÈTE



Industrial Scientific, une des premières entreprises de produits et services de détection de gaz au monde, a développé une gamme complète d’instruments configurables single gas ou multigas (jusqu’à six gaz).



”Un détecteur quatre gaz standard par exemple, équipé de cellules adéquates,alerte des principaux dangers dans les stations d’épuration, précise Marie Fatoohi, responsable marketing EMEA. La quatrième cellule, généralement de monoxyde de carbone, peut souvent être remplacée par une cellule d’ammoniac ou de chlore, pour une protection supplémentaire contre les autres risques chimiques très répandus.”



DES APPAREILS CONNECTÉS



Chez Industrial Scientific, les détecteurs sont conçus pour être robustes et légers à transporter comme par exemple le VentisMX4, un détecteur quatre gaz aussi compact qu’un appareil monogaz. ”Et, au-delà de toute une gamme d’instruments adaptés aux stations d’épuration, nous avons également développé des solutions flexibles et connectées de détection de gaz et de surveillance en temps réel, pour toutes les situations, complète Marie Fatoohi. Celles-ci apportent une visibilité optimale sur les données de sécurité et permettent, en cas de risque, de prendre des décisions fondées sur des données fiables et de mieux protéger les équipes mobiles.”



Le détecteur multigaz Ventis Pro5, par exemple, est l’appareil connecté le plus flexible du marché. Il permet de gérer la sécurité des équipes à tout moment et partout, même dans les endroits les plus isolés. Grâce à sa connectivité sans fil, il est relié à un logiciel de surveillance en direct par le biais d’un réseau cellulaire, wi-fi ou satellite, ou à des collègues sur site. En cas d’urgence, des alertes en temps réel indiquent qui est en détresse, où et pourquoi, pour une intervention très rapide.













