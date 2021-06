Publiscopie : Des convoyeurs a accumulation français sur mesure, fiables et robustes

Outre les robots, Farman est spécialisée dans la conception et la fabrication de convoyeurs à accumulation, pouvant transporter jusqu’à 80 kg au sol ou en aérien, et même jusqu’à 200 kg avec des variantes. La société française accompagne ses clients dans le monde entier, avec une véritable prestation sur mesure (même si le standard fait également partie de son catalogue).



”Nous sommes présents sur ce marché depuis plus de 30 ans, nous avons débuté avec un convoyeur pour Renault, précise Anthony Cherabieh, directeur du pôle service. Si l’automobile reste un marché important, nous nous développons dans de nombreux autres secteurs industriels. De plus, nous allons jusqu’au SAV. Comme tout est fabriqué chez nous, nous pouvons livrer des pièces détachées sous 24 à 48 heures.”



le “made in france” comme ÉlÉment diffÉrenciateur



Depuis 2013, Farman est intégré au groupe industriel français Galilé, qui regroupe huit pôles, 26 entreprises et plus de 500 salariés. ”Le ‘made in France’ est dans l’ADN du groupe, précise Sophie Gauthier, en charge de la relation client. Toute la conception et la fabrication sont réalisées chez nous et nous sommes fiers d’arborer le coq de la French Fab.”



C’est un véritable élément différenciateur, fondé sur la proximité, l’écoute et le service client. Sans oublier une qualité irréprochable, très appréciée par les demandeurs (certification ISO 9001 et retour d’expérience sur plus de 2 500 convoyeurs). ”Les acheteurs prennent de plus en plus en compte les critères ‘made in France’ et ‘capacité de service’, ce qui représente une vraie force pour Farman.”











