Publiscopie : Des convertisseurs connectés pour des transmissions fiables

Dans tous les domaines de l’industrie, s’exprime un besoin de mesure, d’isolement et de transmission robuste. Pour un système frigorifique ou un four industriel, comme pour le plus grand barrage du monde en Chine, JM Concept a acquis une reconnaissance mondiale auprès des intégrateurs, des tableautiers et des distributeurs spécialisés.



Avec les ingénieurs de la PME lyonnaise, ils trouvent des solutions pour répondre à des impératifs de mesures toujours plus fines et nécessaires à une automatisation ou un processus d’amélioration.



D’ailleurs, grâce au bureau d’études de JM Concept, un produit sur cinq est personnalisé pour s’adapter à des environnements industriels difficiles. Aux Émirats par exemple, JM Concept équipe la plus grande centrale de désalinisation du monde. En Suisse, le CERN lui fait confiance pour la surveillance de tension de ses équipements d’instrumentation dans les accélérateurs de particules.



Chaque appareil, installé et testé individuellement, bénéficie d’une garantie de 5 à 10 ans.



CONNECTÉS AU CLOUD



Le dernier né, baptisé UHLIS, ajoute intelligence et connectivité aux capteurs standards et répond aux exigences de l’Industrie 4.0 (IoT).



La particularité de cette innovation JM Concept : l’interface directement connectable au cloud est compacte (4 voies analogiques isolées pour 22 mm), ce qui permet, dans une centrale de traitement des eaux et des eaux usées par exemple, d’installer jusqu’à 32 appareils du même type sur une même platine, et d’alléger le coût unitaire de chaque voie.













