Publiscopie : Des contrôles non destructifs en toute confiance pour les secteurs sensibles

Depuis sa création en 1995, ALPHATEST est devenu une référence en France en matière de surveillance, d’ingénierie et d’inspection de matériels et d’installations nucléaires. Son cœur de métier : les interventions pour maîtriser la performance et la fiabilité des équipements et les procédés d’examens et de contrôles non destructifs.



DE LA COMPLÉMENTARITÉ DES SAVOIR-FAIRE



ALPHATEST, filiale du groupe SGS, joue pleinement la complémentarité avec sa maison mère. Cette dernière, leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification, propose son expertise à tous les acteurs industriels pour garantir leur conformité avec les réglementations, leur prise en compte de la sécurité et leur impact limité sur l’environnement.



”Si ALPHATEST est 100% nucléaire et 100% assistance technique à la surveillance et à l’inspection, nous bénéficions quotidiennement du savoir-faire de SGS sur tous les secteurs industriels, et tout particulièrement dans la mise en œuvre des contrôles et des examens non destructifs”, précise Arnaud Villemiane, son directeur général.



ALPHATEST surveille aussi bien la mise en œuvre des procédés de soudage (et des opérations connexes : traitements thermiques, essais mécaniques, etc.) que ceux d’examens et contrôles non destructifs (END et CND), avec pour objectif de garantir que les modalités d’obtention des résultats sont conformes aux exigences définies par l’exploitant ou le maître d’ouvrage. Tout en appliquant le programme de surveillance établi et en rendant compte tout au long de la prestation : ”En résumé, nous préparons et réalisons les actions de surveillance, mentionnées dans les programmes et nous participons à l’élaboration des synthèses”, complète Arnaud Villemiane.



La complémentairté de SGS et de ALPHATEST est renforcée par la mise en place d’un Programme d’excellence commun qui permet de prendre en compte les enjeux capitaux de la filière nucléaire (compétences, etc.) ainsi que de mettre en place des actions ad hoc et en suivre leur efficacité.



DES COLLABORATEURS CERTIFIÉS COFREND



SGS, elle, propose des prestations plus larges, en particulier pour simplifier et optimiser le processus et assister les entreprises d’énergie électrique, depuis la production de courant jusqu’à l’analyse des risques.



”Nos deux sociétés réunies mettent à la disposition de nos clients une véritable force de frappe, avec un grand nombre de collaborateurs qualifiés à l’inspection du soudage et certifiés COFREND de niveau 2 et 3, toutes méthodes et toutes techniques, affirme Arnaud Villemiane. Ils ont développé la culture qualité/sûreté, la maîtrise des méthodes CND et la faculté d’adaptation aux différents procédés. Cette complémentarité est bien perçue sur nos marchés et de plus en plus demandée.”













Voir la version imprimable