Publiscopie : Des conditionnements sur mesure pour lignes automatisées et usine 4.0

Plastiform propose depuis 50 ans ses savoir-faire en thermoformage au service de marchés à forte valeur technologique. Sa maîtrise de l’usinage de précision et sa parfaite connaissance des matières premières lui permettent aujourd'hui de développer des solutions exclusives d'intégration de plateaux thermoformés pour des produits complexes et dans des environnements entièrement automatisés de type usine 4.0. De 180 µ à 10 mm d’épaisseur, ces plateaux sont conçus et réalisés en interne, depuis l’étude jusqu'à la production en série.



un accompagnement tout au long de la supplY cHain



" Nous sommes habitués à intervenir sur des chaînes logistiques complexes reliant différents acteurs (intégrateurs, constructeurs, soustraitants, clients)" , explique Olivier Rodary, directeur général.



"C'est pourquoi nous établissons un cahier des charges avec chacun d'eux, pour créer une solution de conditionnement unique qui réponde aux besoins de tous. De même, si un client doit mettre en place une ligne robotisée ou entièrement automatisée de type 4.0, nous pouvons contribuer à son développement en partenariat avec ses concepteurs pour tenir compte des contraintes spécifiques et garantir un fonctionnement H24 avec nos thermoformés." Enfin, via un procédé breveté, ces derniers peuvent également intégrer des modules RFID servant à identifier la ou les pièces transportées. Une fois sur la ligne de production, ils permettent ensuite au plateau d'indiquer les réglages requis, lesquels se mettront en place automatiquement.















