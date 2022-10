Publiscopie : Des compresseurs sans huile, pour aller toujours plus loin

EMS Concept propose des compresseurs sans huile pour l’équipement des tramways, en première monte, en révisions et/ou en rétrofit. Notamment pour les applications de sablage des voies lors du freinage et de graissage dans les courbes. Leur fiabilité et le peu d’entretien qu’ils nécessitent ont convaincu de nombreux acteurs en France et à l’étranger, d’Alstom à Keolis, en passant par Transdev.



” Par rapport aux compresseurs traditionnels – lubrifiés, avec moteur à charbons –, nos compresseurs sans huile à moteur brushless offrent un taux de fonctionnement optimisé et sont gages de durabilité : nous avons fait la première maintenance d’un compresseur de la RATP après 1 000 000 de démarrages et 2 400 heures de fonctionnement !”



”En supprimant les achats d’huile, de filtres et les frais d’élimination des huiles usagées, le coût d’entretien de nos compresseurs est faible. Et les contrôles de niveau comme les vidanges ne sont plus nécessaires ”, explique Sébastien Lutz, directeur.



une gamme complète De solutions en “plug & play”



Les compresseurs d’EMS Concept couvrent d’autres applications : montée des pantographes, ouverture et fermeture des portes, gestion du siège conducteur, etc.



Parmi les produits de la gamme de l’entreprise alsacienne : le compresseur New Compact, qui répond aux besoins de graissage/ sablage, le compresseur PTO500/ BLPM à moteur brushless (sans balais/sans charbons). Il peut servir de base pour tout type de montage. La technologie scroll, développée en partenariat avec le leader japonais Anest Iwata, est une technologie différente du New Compact, silencieuse, à faible coût de maintenance et qui cible le secteur de la mobilité électrique.













