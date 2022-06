Publiscopie : Des composants roulés soudés répondant aux plus hautes contraintes

”Chez Defontaine, cela fait 50 ans que nous sommes fournisseurs d’anneaux roulés soudés par étincelage pour des applications de pointe, notamment dans l’aéronautique. Nous sommes partenaires des plus gros motoristes et fabricants de nacelles. Nos clients s’adressent à nous car nous sommes les seuls en Europe, à l’heure actuelle, à offrir une prestation complète, intégrant un usinage de haute précision à partir d’anneaux roulés soudés par étincelage”, indique Mathieu Laumonier, directeur commercial des départements aéronautique, automobile et industrie.



Les anneaux roulés soudés par étincelage, au plus près des cotes finies, constituent une alternative économique permettant de minimiser le poids de matière mis en œuvre et le temps d’usinage.



UNE EXPÉRIENCE ET UNE EXPERTISE RECONNUES



Fait rare, Defontaine peut produire des pièces de la petite à la grande série sur une large gamme de diamètres (jusqu’à 2 200 mm en forge et jusqu’à 6 000 mm en usinage) mettant en œuvre les matériaux les plus divers, de l’aluminium au titane en passant par des alliages en base nickel ou base cobalt. La société est aussi en mesure de fabriquer des ensembles mécano-soudés pour les applications hélicoptère, aviation civile ou militaire.



Preuve encore de son savoir-faire dans ce domaine technique, Defontaine est le deuxième fournisseur, en nombre de pièces, pour la fabrication des moteurs équipant les avions de chasse Rafale . Et, bien sûr, l’entreprise garantit une conformité des pièces aux normes les plus exigeantes.



UNE DIVERSIFICATION EN MARCHE



” Nous étions historiquement reconnus dans l’aéronautique en tant que ‘forgerons’. Progressivement, nous avons gagné en compétences et en savoir-faire en usinage et proposons maintenant des solutions complètes incluant un grand nombre de procédés spéciaux. Aujourd’hui, nous avons la volonté de nous diversifier et de faire profiter d’autres secteurs d’activité et marchés de notre grande expérience dans l’aéronautique. Je pense au nucléaire, aux turbines à gaz et aux développements en cours autour de la filière hydrogène. Dans l’aéronautique, notre souhait est d’accompagner la décarbonation en étant présents dès la conception et la réalisation de prototypes sur les composants des moteurs de demain. ” Defontaine développe aussi sa visibilité et son attractivité : nouvelle charte graphique, intensification de la présence sur les réseaux sociaux et un nouveau site internet pour faciliter le parcours client.













