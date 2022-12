Publiscopie : Des collecteurs tournants parfaits pour l’outillage de bout de bras

Fort de plus de vingt années d'expérience dans le domaine des techniques de transmission, le Centre technologique de la société familiale allemande Kübler a développé une gamme de collecteurs tournants ultra plats, de type ”pancake”, qui assurent une parfaite transmission du réseau ethernet quel que soit l’environnement industriel.



Les bagues collectrices ‘’pancake’’ sont la solution idéale pour l’outillage de bout de bras en robotique. Pour un positionnement supplémentaire sur des robots de haute précision, elles peuvent également être combinées avec un codeur secondaire.



Dans tous les cas, elles garantissent la transmission fiable des signaux, des données et de la charge dans un espace d’installation réduit et avec un faible poids.



UNE GAMME COMPLÈTE POURL’ETHERNET



La construction modulaire robuste made in Germany et les nombreuses possibilités de raccordement des collecteurs tournants Kübler en font un équipement d’utilisation flexible et fiable pour les applications les plus variées de l’automatisation industrielle.



Des tests CEM très sévères ont été effectués sur la gamme de collecteurs tournants. Ils confirment l’assurance d’une parfaite transmission du réseau ethernet industriel, 100 Mp et 1Gbp quels que soient soit le protocole de communication et l’environnement industriel. ” La compréhension de l’application et des besoins du client est notre essence , conclut Andrea Ermacora, cogérant de Kübler France. Nous créons des solutions sur mesure, parfaitement adaptées à leurs applications. ”













