Publiscopie : Des coffrets all in box plug & play ultra robustes

Fabricant de systèmes de transmission sur fibre optique depuis 2010, Kyolis développe, conçoit et fabrique une grande variété d’équipements made in France pour transmettre et partager de l’image, du son et des données : convertisseurs de média, switch industriels, switch rackable 19’’, Ethernet sur coaxial, intégration coffret et autres accessoires. Son usine et sa R&D, implantées en Savoie, se distinguent de ses concurrents en proposant des coffrets et armoires ALL IN BOX tout équipés, intégrant les produits Kyolis, et cela en travaillant et en respectant un cahier des charges précis du client.



UNE AMBITION CONSTANTE D’INNOVER



Kyolis propose des produits hautement technologiques, écoresponsables et ultra endurcis. Ils sont ainsi adaptés aux environnements difficiles et permettent de lutter contre le vandalisme. ”Nous sommes fabricant de ces équipements réseaux, nous les inté grons dans nos divers coffrets ALL IN BOX et nous proposons la configuration de ceux-ci en usine, ayant la maîtrise du cœur, c’est-à-dire du switch!”, précise Stéphane Manuse, directeur technique chez Kyolis.



”En prenant nos solutions ALL IN BOX programmées et testées, nos clients n’ont qu’à amener le câble d’alimentation, la fibre optique et connecter les câbles RJ45 reliés aux terminaux. Grâce à notre solution ALL IN BOX, nous pouvons intégrer chaque produit tout en optimisant l’espace. On facilite vraiment l’installation. Et c’est réellement ce qui fait la différence.”













