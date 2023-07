Publiscopie : Des circuits imprimés miniaturisés, plus denses, avec des signaux rapides

Avec l’apparition de la 5G et de processus industriels de plus en plus sophistiqués, rapides et automatisés, ”nos clients industriels souhaitent désormais des PCB de nouvelle génération, plus performants. Les services NCAB répondent à ces exigences et conçoivent des PCB communicants, robustes et fiables, combinant miniaturisation et fonctions hyper-fréquence et/ ou radio”, explique Carol Ouchakoff, directeur général de la filiale française du groupe.



Le groupe international NCAB, né il y a plus de 30 ans en Suède et présent dans une quinzaine de pays (en Europe, en Asie et en Amérique du Nord), est l’un des tout premiers distributeurs mondiaux de PCB (Printed Circuit Boards).



RAPIDITÉ, FIABILITÉ ET ROBUSTESSE



NCAB est un groupe fabless: ”Nous industrialisons nos circuits imprimés, mais nous en confions la fabrication à des usines partenaires (en Europe, Amérique du Nord et Asie), toutes étroitement contrôlées par nos agents: nos circuits imprimés sont ainsi mondialement réputés pour leur rapidité, leur fiabilité (zéro défaut) et leur robustesse dans le temps”, précise Carol Ouchakoff.



L’industrie 4.0 touche désormais tous les secteurs, et les industriels sont de plus en plus demandeurs de PCB HDI (voir encadré). NCAB réalise des circuits imprimés pour commutateurs à grande vitesse, convertisseurs optoélectriques, amplificateurs RF et des alimentations robustes. Les exigences des applications sont généralement la gestion de la chaleur, l’intégrité du signal et la vitesse élevée.



CODESIGN, PRIX ET DÉLAIS



Grâce à sa longue expérience, le groupe NCAB ”est à même d’accompagner ses clients dans leur démarche de codesign et d’écoconception. La puissance d’achat du groupe NCAB lui permet en outre de mutualiser les commandes de ses clients exigeants et de leur faire bénéficier de délais raccourcis, à des prix tout à fait compétitifs, notamment face aux difficultés actuelles d’approvisionnement liées à la géopolitique internationale”, souligne-t-il.



Tous ces PCB sont garantis zéro défaut et d’une grande fiabilité. ”Nous engageons notre responsabilité, de la conception à la production en série, dans le respect absolu des délais…”, indique Carol Ouchakoff, avec un contrôle régulier des usines partenaires, tant au niveau technique (qualité, logistique, etc.) qu’environnemental (développement durable), ou encore éthique (travail des enfants, des handicapés, etc.).











