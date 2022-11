Publiscopie : Des centrales de vide pour des gains d’énergie

Rationaliser votre installation de production de vide est un levier efficace pour diminuer votre facture d’énergie.



Becker France vous propose une solution centralisée : une ou plusieurs pompes à vide et/ou compresseurs, de taille adaptée à vos besoins et reliés à la ligne de production par un réseau de canalisations, sont installés dans un local consacré. Une régulation électronique assure une gestion ”intelligente” de cette centrale de vide en fonction de la demande en air réelle et effective des machines, mesurée au point d’utilisation.



” Nos équipes de spécia listes vous accompagnent de l’étude technique à la mise en route de la centrale ”, précise Julie Jankowski, responsable marketing.



Une solUtion compacte et vertUeUse



À la clé, l’assurance d’un niveau de vide constant et des économies d’énergie très substantielles. La chaleur produite par la centrale de vide peut même être récupérée pour chauffer le bâtiment !



Cette solution libère également de la place dans la zone de production, qui peut être utilisée pour étoffer les capacités industrielles du site. ” L’un de nos clients, Parmacotto, a réalisé une économie de 50 % sur ses consommations d’énergie grâce à l’installation d’un système centra lisé. Et il a pu augmenter sa capacité de production de jambon de 25 % ”, complète Julie Jankowski.



Autre bénéfice : l’environnement de travail est amélioré, du fait de la suppression des nuisances liées aux pompes individuelles (bruit, chaleur et rejets d’huile).



Enfin, l’entretien est réduit au minimum et les temps d’arrêt liés à la maintenance sont supprimés.













