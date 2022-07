Publiscopie : Des cartes électroniques made in France à haute valeur ajoutée

PME dynamique et innovante installée à Limoges dans des locaux ultra-modernes, Voltakap n’a rien à envier aux grands fabricants de cartes électroniques.



”Nous disposons des derniers équipements automatisés disponibles sur le marché. Ainsi, notre machine la plus ancienne date de 2019 et nous avons acquis dernièrement un four de refusion. Notre parc machines s’inscrit dans l’industrie 4.0 avec des équipements qui font du contrôle qualité in situ et qui sont connectés à notre ERP. Ceux-ci s’autocorrigent en temps réel en fonction des rendements et nos stocks sont aussi gérés automatiquement”, explique André Paris, son directeur général.



”Nous disposons par ailleurs de différents éléments de transitique et nous envisageons l’achat d’un robot collaboratif. Ce parc machines nous permet au final d’accroître notre production et d’optimiser la fabrication des cartes électroniques”, ajoute André Paris.



fournisseur agréé origine france garantie



À la fois bureau d’études et EMS, Voltakap peut se targuer de fabriquer des produits d’une exceptionnelle qualité. L’entreprise connaît ainsi un taux de rebut dix fois moindre que ses plus gros concurrents ! ”Nous produisons des cartes électroniques en petites et moyennes séries à très haute valeur ajoutée. Notre objectif est de viser le zéro défaut sur toutes nos réalisations”, souligne André Paris.



Enfin, dans cette démarche qualité, Voltakap a engagé les certifications ISO 9001 et ISO 13485, ainsi que le label Origine France Garantie.













Voir la version imprimable