Publiscopie : Des cartes électroniques françaises performantes et fiables

”Chez Voltakap, nous nous positionnons sur la conception et la fabrication de cartes électroniques à très forte valeur ajoutée, indique André Paris, directeur général. Celles-ci peuvent se retrouver dans des coiffes de satellites, des équipements médicaux de pointe ou bien encore dans des détecteurs de radiation.”



Certaines entreprises font le choix de fabriquer des cartes en partie à la main, ce qui peut impacter la fiabilité des produits et engendrer des problèmes de non-conformité. Afin de proposer des cartes électroniques d’une très grande qualité (proches du zéro défaut), l’entreprise mise sur son outil de production.



SÉRIEUX ET RÉACTIVITÉ



Voltakap réalise les prototypes avec ses machines afin d’assurer la faisabilité de l’industrialisation du process.” Notre avantage concurrentiel réside dans la performance de notre parc qui utilise des technologies employées dans l’automobile et l’aéronautique, et qui s’inscrit pleinement dans l’industrie 4.0”, souligne André Paris.



Voltakap s’affirme également comme un fabricant de cartes électroniques fiable en toutes circonstances. Si la société s’engage sur des projets pointus, elle garantit le résultat livré. De même, elle dispose d’un stock de composants important et est donc en mesure de procéder à des réparations ou des échanges dans des délais très courts.



Limoges, est ”fière de contribuer à la relocalisation de technologies sensibles sur le territoire français”, se réjouit son directeur général.











