Publiscopie : Des capteurs de température 100% made in france

Fondée il y a plus de 30 ans, JD Mesure est une entreprise 100 % française, implantée dans le Var (près de Toulon) et spécialisée dans la conception et la fabrication de capteurs de température pour de multiples applications industrielles. La première force de JD Mesure (une vingtaine de personnes) tient à sa réactivité :



”Nous sommes à même de répondre, fabriquer et fournir à nos clients, dans les plus brefs délais, tout type de capteur qui saura répondre exactement à leurs besoins précis, explique Olivier Seranon, président de l’entreprise.



”Tout est fabriqué sur mesure, adapté aux conditions de chaque procédé, par exemple pour mesurer les températures en sidérurgie, les températures de gaz sous hautes pressions, les basses températures, etc.”



DE MULTIPLES LABELLISATIONS



”Les clients de JD Mesure sont les grandes entreprises industrielles françaises, notamment la filière aéronautique avec qui nous travaillons en direct.



Dans une logique de développement, JD Mesure a récemment obtenu l’accréditation Cofrac (norme NF-EN ISO/IEC 17025), permettant une fiabilité et une traçabilité des étalonnages de -70 à + 1 300 °C”, souligne Olivier Séranon.



À not er que l’entreprise est également certifiée depuis plusieurs années ISO 9001 ainsi que ATEX et IECEx (pour la fabrication de capteurs montés en atmosphère explosive).



”JD Mesure affiche une réactivité et une souplesse sans faille : quelques heures peuvent suffire pour ‘dépanner’ un client et lui fournir le capteur de température adéquat”, conclut Olivier Seranon.











