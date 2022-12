Publiscopie : Des capteurs de pression d’hydrogène économiques et fiables

L’emploi de l’hydrogène est de plus en plus répandu à l’heure où l’on recherche des énergies alternatives aux énergies fossiles, avec un impératif : des mesures de pression précises dans les process de production, mais aussi dans les stations de distribution.



UNE MESURE ExACTE



Acteur historique dans le domaine de la mesure, VEGA fournit des capteurs dédiés prenant en compte les spécificités de l’hydrogène, comme l’explique Guy Deiber, responsable produits. ”Les ions d’hydrogène étant extrêmement petits, ils parviennent à traverser les membranes métalliques standards utilisées dans les capteurs de pression traditionnels. Résultat : les cellules de mesure se détériorent petit à petit et finissent par indiquer de mauvaises valeurs.”



”Pour la mesure des très hautes pressions, au-delà de 100 bars et jusqu’à 1 000 bars, nous proposons des capteurs à cellule sèche DMS, conçus avec une membrane à base d’Elgiloy® (alliage à base de cobalt) qui vient remplacer les membranes métalliques. Ainsi, grâce à son excellente résistance et son imperméabilité, les mesures de pression sont fiables et toujours exactes. Un de nos clients, qui conçoit des stations de recharge d’hydrogène, utilise nos capteurs depuis plus de 5 ans et en est absolument satisfait.”



UNE ALTERNATIVE à L’OR



Pour réaliser les mesures de pression d’hydrogène, les cellules métalliques avec une membrane plaquée or peuvent également convenir. Ce sont d’ailleurs les plus répandues sur le marché.



Néanmoins, VEGA, qui propose également ce type de capteurs dans son catalogue, met l’accent sur les capteurs à cellule sèche et membrane Elgiloy®, plus économiques pour des mesures à l’exactitude équivalente. De plus, ils sont fiables en toutes circonstances, puisque la moindre rayure sur l’or laisse passer les molécules d’hydrogène et finit par fausser les mesures.



Pour réaliser des mesures en basse pression sur des électrolyseurs en dessous de 100 bars, l’entreprise propose des capteurs avec cellule de mesure en céramique sèche. L’hydrogène ne peut pas se diffuser à travers la membrane céramique. Là encore, la solution est économique pour des mesures extrêmement précises.



Les différents capteurs de pression commercialisés par VEGA sont conformes aux requis du process (normes EIGA 33/18 et ASTM G93 avec niveau de pureté 500) en matière de nettoyage et de dégraissage.













