Publiscopie : Des capteurs de précision pour mesurer distance et vitesse

AK Industries est actuellement le leader français dans la conception et la fabrication de capteurs de haute précision pour la mesure de distances linéaires et angulaires.



Les capteurs à câble pour la mesure de distances linéaires trouvent divers champs d’application. Ce type de capteur est nécessaire au contrôle de la position d’un objet en mouvement. Dans l’activité portuaire, par exemple, ils garantissent le déplacement parfaitement horizontal d’un container en manutention.



Les codeurs optiques sont quant à eux utilisés pour la mesure d’angles ou de vitesse de rotation. Ils sont présents dans des robots multiaxes et permettent de définir avec exactitude la position d’un axe par rapport à un autre. Ils permettent également de positionner très précisément un outil sur une machine industrielle.



un accompagnement personnalisé



‘‘Chez AK Industries nous prenons le temps d’écouter le client pour bien comprendre ses besoins”, indique Olivier Distel, responsable du service technique.



”S’ils sont spécifiques, nous lui offrons une solution personnalisée. Car, contrairement à des capteurs fabriqués à l’étranger et parfois difficilement adaptables, nos produits sont intégrables sur mesure. De plus, en cas d’ajustements nécessaires, nous intervenons rapidement à la demande du client.”



En alliant réactivité et suivi personnalisé de sa clientèle, AK Industries présente tous les atouts du fabricant de proximité.













Voir la version imprimable