Publiscopie : Des cabines modulables et des filtres haute capacité sans équivalent

Pour capter les brouillards de vernis, de peinture ou tout autre produit pulvérisé au pistolet, rien de tel que les filtres en carton plissé qui tapissent les murs ou sols des cabines de peinture.



”Chez Technicis, nous avons développé une gamme de filtres en carton haute capacité, qui ont une durée de vie constatée jusqu’à 70 % plus longue que les filtres standards, sans modification de la cabine”, indique Julien Blanchard, directeur commercial.



”La capacité de rétention accrue permet de réduire les interventions de maintenance, de diminuer les quantités consommées, et donc de générer des économies financières pour toute entreprise.”



des Filtres sur mesure



Les filtres en carton plissé Technicis sont disponibles en dimensions standards ou à la découpe (largeur et longueur) afin de s’adapter à toutes les marques de cabines existantes. Technicis a également lancé une nouvelle gamme de cabines de peinture modulables appelées Paint Modul’, livrées en kit. Comme les filtres, ces cabines sont fabriquées exclusivement à l’usine près de Nantes.



Ces cabines sont idéales pour tout industriel, PME ou TPE, souhaitant effectuer des travaux de peinture, allant de la simple retouche à la finition complète quotidienne.













