Publiscopie : Des bouchons antibruit sur mesure avec prise d’empreinte 3d par smartphone

"Protéger l'audition des opérateurs est une obligation réglementaire ; c’est aussi un moyen efficace d’améliorer la productivité au travail en réduisant le bruit, facteur de fatigue ”, rappelle Stephen Douezy, président-fondateur d’Alvis Audio, spécialiste des protections auditives, implanté près d’Aix-lesBains (73). De haute qualité technique, les protections auditives Alvis (bouchons, oreillettes électroniques, casques antibruit, etc.) sont destinées, entre autres, aux professionnels, artisans, collectivités...



UN BOUCHON MOULÉ SEMI-MESURE 3D



” La prise d’empreinte, traditionnellement réalisée par des gens de métier, est la clé de la fabrication d’un bouchon d’oreille sur mesure ”, souligne Stephen Douezy. Alvis Audio a développé une gamme de bouchons où cette prise d’empreinte 3D se fait en quelques secondes via la caméra d’un simple Smartphone et un système de numérisation breveté (Alvis Scan 3D). Modélisé puis ”imprimé 3D” en silicone biocompatible, le bouchon SM3D comporte une conque et un conduit auditif 100 % sur mesure, ultra-souples, confortables et profondément positionnés, à même de garantir, par rapport à des bouchons standards, une meilleure atténuation sur les fréquences à risques, une moindre occlusion (amplification de la voix), une tolérance aux mouvements de la mâchoire, etc. bref, ” une efficacité supérieure en toutes situations ”. Avec la gamme SM3D, Alvis Audio est ” le seul fournisseur à proposer une offre complète de protections auditives ” : bouchons universels occlusifs, bouchons demi-mesure, bouchons semi-mesure 3D progressifs & occlusifs, bouchons sur mesure résine ou silicone progressifs.













