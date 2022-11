Publiscopie : Des bâches techniques sur mesure aux applications très étendues

Besoin de protéger un chantier ou une partie d’usine ? La solution textile est très souvent la plus simple, la plus économique et la plus rapide à mettre en œuvre. La société Sellten confectionne et installe des bâches techniques adaptées aux spécificités et aux contraintes des industries les plus exigeantes.



Qu’il s’agisse de cloisons d’isolation phonique ou thermique, de travaux de confinement, du cloisonnement d’un chantier ou de locaux industriels, l’entreprise normande propose des bâches professionnelles antifeu, antistatiques, répondant aux normes de l’agroalimentaire et destinées à tous les secteurs d’activité.



à chaqUe problématiqUe, sa solUtion !



L’industrie agroalimentaire est régulièrement confrontée à la nécessité de confiner une partie de ses locaux pour compartimenter des espaces, séparer des activités ou des postes de travail, créer un sas de propreté en protégeant de la poussière ou des nuisances extérieures.



Fixes ou amovibles, les bâches de confinement et de cloisonnement confectionnées par Sellten per mettent une installation rapide, sans arrêt de la production ou du chantier.



Les divers systèmes de fixation utilisés s’adaptent aux contraintes et à la configuration des locaux pour une installation et un démontage aisés. Les solutions de confinement proposées par Sellten sont réalisées sur mesure pour répondre exactement aux besoins et aux caractéristiques architecturales et techniques des locaux.













Voir la version imprimable