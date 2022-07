Publiscopie : Des atouts incomparables pour la céramique en impression 3D

Isolation électrique, thermique, réfractarité, rigidité, légèreté, dureté, faible dilatation thermique, etc. : les céramiques bénéficient de propriétés exceptionnelles qui en font des matériaux idéaux pour répondre aux enjeux d’innovation d’aujourd’hui (contraintes toujours plus sévères, solutions toujours plus extrêmes).



Pionnier en France dans la production de pièces céramiques en fabrication additive (impression 3D), Novadditive dispose également de la plus grande gamme de céramiques ”imprimables” actuellement disponibles et utilise plusieurs technologies d’impression.



”Réaliser des géométries complexes inaccessibles autrement, tout en accélérant la R&D est désormais possible”, indique Vincent Poirier, président de Novadditive. Avec cette technique, et en suivant un plan en 3 dimensions dessiné en CAO fourni par le client, nous produisons une pièce sur mesure rapidement, sans outillage, en ajoutant de la matière là où c’est strictement nécessaire, dans une logique durable.



un gain de temps



Présent depuis l’étude de faisabilité jusqu’à la production à façon, Novadditive réalise des prototypes, des pièces unitaires et peut aller jusqu’à des grandes séries.



”Nous apportons une nouvelle solution à ceux qui veulent des pièces céramiques imprimées 3D, sans les produire eux-mêmes. Et nous les aidons en plus à réduire leurs délais de développement !”, souligne Vincent Poirier.



En tant que matériau, la céramique est promise à un bel avenir puisqu’on peut maintenant démultiplier ses propriétés uniques par des géométries complexes réalisées sur mesure en fabrication additive.













