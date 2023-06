Publiscopie : Des alliages aluminium-zinc de haute qualité et recyclables

Lauréat du plan France Relance pour l’aéronautique, Adial a été récompensé pour sa maîtrise dans la fabrication d’alliages spéciaux d’aluminium et de zinc.



Patrick Grandjean, son PDG, nous explique en quoi son entreprise se distingue de ses concurrentes: ”D’une part, nous possédons la certification aéronautique AS 9100, qui est un plus pour nos clients. D’autre part, nous sommes très bien cotés sur la traçabilité des matières premières. Ceci est très apprécié dans ce secteur où les critères de sécurité et de conformité sont très exigeants.”



”Notre département R&D est en mesure également de procéder à des analyses de risque sur les nouveaux alliages, et avec des partenaires européens, nous étoffons notre offre avec des alliages pour impression 3D”, poursuit-il.



UNE ENTREPRISE TOURNÉE VERS L’AVENIR



Adial propose aussi des alliages mixant aluminium et zinc afin de leur donner des propriétés anticorrosion très élevées.



Par ailleurs, dans l’élaboration de ses alliages standards ou non, Adial incorpore des matières recyclées diminuant l’empreinte carbone de la filière industrielle. ”Dans le domaine de l’économie circulaire, poursuit Patrick Grandjean, nous avons une offre B2B qui consiste à récupérer les surplus d’alliages non utilisés par nos clients pour ensuite les refondre à façon. Nous réapprovisionnons ensuite nos donneurs d’ordres avec ces produits recyclés.”



Les maîtres mots chez Adial sont: rigueur, flexibilité, résilience et endurance. Cela se traduit dans les faits à travers, par exemple, le plan d‘investissements France Relance, prévu pour moderniser l’outil de production et le rendre plus ergonomique à l’horizon 2024.











Voir la version imprimable