Publiscopie : Des AGV connectés qui optimisent les process en toute sécurité

”Contrairement à nos concurrents qui ne proposent qu’un ou deux types de machines, chez ASTI Mobile Robotics, nous disposons d’une gamme étendue de véhicules guidés automatisés (AGV) qui permettent de s’adapter aux différentes contraintes logistiques du client, à ses process et aux fréquences souhaitées pour les recharges de batteries”, déclare Jean-Louis Menu, responsable de la filiale France du groupe espagnol ASTI Mobile Robotics.



Les robots mobiles (robots tireurs, tracteurs, plateformes mobiles, chariots élévateurs, etc.) capables de déplacer des charges comprises entre 50 kg et 2 tonnes utilisent toutes les technologies existantes en termes de navigation et de localisation : navigation magnétique, optique, laser, QR, naturelle et double navigation, afin d’optimiser les déplacements dans les usines. Précision, fiabilité et flexibilité sont les maîtres mots de ces machines.



Des Véhicules intelligents et collaboratiFs



Concernant les systèmes énergétiques, les AGV sont équipés de batteries plomb-acide, gel et Li-Ion, cette dernière technologie étant particulièrement adaptée pour les charges rapides. Là encore, ASTI Mobile Robotics se distingue des autres fabricants en proposant les batteries les plus puissantes du marché. ”Dans le cadre de l’Industrie 4.0, nous offrons une grande souplesse à nos clients en termes d’études et de choix de matériels. Nous pouvons partir du cahier des charges le plus simple, si ces derniers disposent déjà d’une usine connectée. Nous pouvons aussi aider le donneur d’ordre à construire son usine 4.0, en lui apportant les solutions les plus pertinentes et performantes qui s’intégreront au mieux dans ses futurs process” , précise JeanLouis Menu.



communication et sécurité aVant tout



Tous les AGV du constructeur ibérique sont en mesure de collecter des millions de données concernant leur fonctionnement et celles-ci sont consultables par le client sur un cloud. L’objectif : optimiser l’utilisation des véhicules et faciliter leur intégration au milieu des lignes de production, îlots robotisés et terminaux déjà déployés par le client, mais également permettre des opérations de maintenance prédictive.



Les systèmes informatiques développés par ASTI Mobile Robotics sont chargés d’exécuter toutes les commandes, de régler la priorité des mouvements des AGV et de gérer la communication avec tous les éléments de l’usine et les systèmes de gestion des clients.



Robots collaboratifs, les véhicules guidés automatisés se déplacent enfin en toute sécurité dans des environnements industriels au milieu des humains. Chez ASTI Mobile Robotics, la sécurité des personnes est également une préoccupation majeure.









Voir la version imprimable