Publiscopie : Des accessoires pour machines-outils pour les usinages les plus complexes

Que ce soit pour l’usinage de pièces à destination de la micromécanique (implants médicaux, éléments d’horlogerie, etc.) ou la réalisation de pièces imposantes pour centrales électriques, Madaula propose un large spectre d’accessoires pour machines-outils.



”Nous faisons partie des leaders mondiaux avec un savoir-faire de 55 ans. Nous sommes réputés pour notre maîtrise des technologies avancées et pour nos capacités techniques”, explique Lionel Cognasse, chef de marché France.



Cette entreprise espagnole qui fabrique ses accessoires en Europe est dotée d’un bureau d’études de six personnes pour développer les produits standards ou spéciaux. Récemment Madaula a développé un joint HP 150 bar permettant l’arrosage central pour tout type d’appareil de décolletage.



DES EXPERTS QUALIFIÉS



Au catalogue Madaula, nous trouvons des porte-outils tournants pour les tours, des têtes angulaires, des accessoires pour de grosses machines d’usinage et la mécanique lourde, des broches haute fréquence électriques, des têtes multibroches ou encore des réducteurs de broches.Tous ces accessoires, qui contribuent à augmenter la productivité, peuvent être montés sur l’ensemble des machines-outils du marché.



”Notre force également, est notre capacité à bien identifier et comprendre les problématiques du client. Notre équipe commerciale est composée de techniciens hautement qualifiés qui sont bien plus que des simples vendeurs. À chaque client, nous proposons une solution adaptée.”











