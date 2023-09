Publiscopie : Découpe haute précision grâce à la technologie par jet d’eau

Spécialiste de la haute pression, Resato conçoit et fabrique, depuis plus de 25 ans, des machines de découpe au jet d’eau.



Avec sa conception modulaire exclusive et l’emploi de moteurs linéaires, Resato propose des machines adaptées à chaque client, offrant fiabilité et précision et capables de couper quasiment tous les matériaux : ”Nous sommes très réactifs et nous mettons à la disposition de nos clients des machines faites sur mesure en intégrant les modules nécessaires pour répondre à chaque besoin, précise Éric Le Strat, responsable du marché en France. Cela permet de garantir sa longévité à la machine, même si elle devait évoluer selon l’activité et les nouveaux besoins pouvant apparaître dans l’avenir.”



UNE TECHNOLOGIE POLYVALENTE



La découpe au jet d’eau est capable de couper une grande diversité de matériaux, offre une haute précision, limite l’ébavurage et permet de couper jusqu’à 200 mm d’épaisseur, voire plus, sous certaines conditions. Toute ZAT (zone affectée thermiquement) pendant la coupe est éliminée, ce qui la rend incontournable pour certaines pièces sensibles.



Resato accompagne ses clients tout au long de la vie de la machine L’accent est mis sur le coût d’exploitation et la fiabilité afin de limiter la maintenance au strict nécessaire. ”La maintenance peut représenter 30 % du coût d’utilisation. Il est donc primordial d’éviter toute dérive impactant le retour sur investissement.”



En France, Resato s’appuie sur un réseau commercial et SAV organisé avec trois partenaires régionaux. L’assistance technique est soutenue depuis l’usine. Un programme complet de formations à la machine, au logiciel et à la maintenance complète l’offre.











