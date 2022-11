Publiscopie : De nouveaux mélangeurs dynamiques 3d pour labos et production

La tâche essentielle de tout processus de mélange est la répartition de substances à une homogénéité définie de manière précise. WAB se concentre sur la technologie des mélangeurs dynamiques 3D qui maîtrisent même les problématiques les plus difficiles, comme le mélange de composants de densités, de granulométries ou de concentrations très différentes.



Sa nouvelle gamme de mélangeurs TURBULA® T 2 G/T 2 GE peut satisfaire les plus hautes exigences en matière d’homogénéité et de brièveté de mélange, de traitement de surface ou pour soutenir de longs procédés de dissolution.



un mélAnGe unique en son Genre



Le mélange est opéré dans un récipient hermétique, ce qui garantit un processus exempt de toute contamination, car la machine n’entre pas en contact avec le produit. La série TURBULA® permet l’utilisation de récipients de mélange de volumes allant de 0,1 à 55 l.



”C’est son mouvement de mélange unique en son genre qui fait la renommée de la série TURBULA®, souligne Laurent Duboys, gérant de WAB France. Basé sur la théorie de Paul Schatz, il associe rotation, translation et inversion pour soumettre le produit à des mouvements pulsatoires cadencés changeant en permanence. Grâce à ces nouveaux modèles, nos clients gagnent en praticité avec l’écran tactile intuitif du panneau de commande du modèle T 2 GE, en ergonomie et en facilité d’utilisation.”



Tous les mélangeurs TURBULA® sont assortis de documents de qualification (DQ, FDS, FAT, SAT, IQ & OQ) et de certificats (FDA, étalonnage, matériau, etc.).













Voir la version imprimable