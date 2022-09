Publiscopie : De la pièce brute aux sous-ensembles, Dejoie c’est bien plus qu’une fonderie

De la conception de l’outillage à la série, en passant par la phase prototype, la fonderie Dejoie fournit à ses clients une prestation très large. De la pièce brute ou finie (traitement thermique, peinture, usinage) jusqu’aux sous-ensembles montés, elle travaille pour des domaines aussi variés que le mobilier urbain, le secteur médical, l’industrie navale, etc. Filiale de la fonderie Lemer, fonderie d’alliage à bas point de fusion (plomb, étain, etc.), Dejoie est partenaire de La Poste depuis 1950 (les fameuses boîtes aux lettres jaunes) : ” Nous l’avons accompagnée pour la création des nouveaux modèles de boîtes aux lettres (design, maîtrise d’œuvre, etc.) ”, précise Julien Guillaume, son responsable de production. ” C’est, en quelque sorte, le symbole de notre capacité à prendre un projet dans sa globalité, de l’idée à la livraison. ”



FABRICATION ET DISTRIBUTION DE SCELLÉS



Avec son réseau de partenaires et son bureau d’études intégré, Dejoie est aussi en mesure de proposer des solutions complètes de montage et d’assemblage : ” L’aluminium est un matériau qui offre de grandes possibilités ”, affirme Julien Guillaume.” Et notre petite taille nous permet d’apporter réactivité et proximité à nos clients. ”



Dejoie, c’est aussi la fabrication et la distribution de scellés pour la sécurisation, l’identification et la traçabilité. Selon les besoins, elle peut fournir des scellés plastiques ou métalliques (acier, plomb, étain, aluminium), par domaine d’activité ou par typologie (serrage progressif, sertissable avec pince, etc.).













