Publiscopie : Dans l’industrie du futur, l’impression 3d est une évidence

L’impression 3D (ou fabrication additive) est un procédé révolutionnaire qui transforme l’industrie manufacturière et la fait entrer de plain-pied dans l’industrie 4.0, pour une production plus agile, plus rapide et personnalisée. L’un de ses atouts majeurs est sa capacité à créer des objets par ajouts successifs de couches, contrairement aux méthodes classiques de fabrication soustractives.



FABRICATION, FINITION ET COMMANDE EN LIGNE



”Combinant des logiciels de pointe, des matériaux innovants et des processus automatisés, l’impression 3D offre des possibilités infinies pour la conception et la production de prototypes et de pièces complexes et sur mesure, et ce, à des prix aujourd’hui ultracompétitifs”, rappelle Stéphane Fourrat, dirigeant de LNA Prototypes. Implantée au coeur du bassin industriel nantais depuis bientôt 20 ans, et acteur 100 % français de l’impression 3D et du prototypage rapide, la société LNA Prototypes offre des prestations de plus en plus orientées vers les petites séries, en utilisant des plastiques diversifiés, avec possibilité de finition des pièces pour une commercialisation directe.



LNA Prototypes dispose d’une large gamme de technologies d’impression 3D plastique, du dépôt de fils (FDM) au frittage de poudre polyamide (SLS), à la stéréolithographie (SLA), avec des matériaux plastiques divers et de nombreuses options de finition.



À noter que ”LNA Prototypes propose aussi à ses clients un nouveau service de commande en ligne, qui repousse encore l’automatisation de leurs chaînes de production”, conclut Stéphane Fourrat.











