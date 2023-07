Publiscopie : Cynapps intègre l’intelligence artificielle dans l’industrie

L’intelligence artificielle (IA) et le traitement des données représentent aujourd’hui un axe stratégique majeur pour toute entreprise, une véritable révolution comparable à celle apportée il y a quelques années par Internet.



CONTRÔLE, ASSISTANCE, OPTIMISATION, ETC.



”L’intelligence artificielle présente actuellement de nouvelles opportunités pour les entreprises industrielles. Néanmoins, il est souvent difficile pour les managers d’identifier aisément les possibilités offertes par l’IA en lien avec leurs métiers et leur stratégie”, explique Fayçal Rezgui, président de Cynapps, entreprise qu’il a fondée avec Colin Bernet, physicien des particules élémentaires, l’un des ”découvreurs” du boson de Higgs et expert en intelligence artificielle.



Selon IBM, moins de 5 % des données d’une entreprise sont réellement exploitées. ”Notre rôle est d’assister les dirigeants et les managers dans l’identification des cas d’usages de l’intelligence artificielle spécifiquement adaptés à leurs domaines d’activité. Puis nous industrialisons ces solutions sur mesure grâce à notre plateforme de kits modulaires IA déjà éprouvés”, poursuit Fayçal Rezgui.



Ces domaines d’application incluent notamment le contrôle qualité par l’image ou le son, l’assistance aux postes de travail grâce au tracking du mouvement des mains, l’optimisation du taux de rendement synthétique (TRS) de ligne de production, la réduction de la consommation énergétique, la réduction des troubles musculosquelettiques (TMS), des assistants conversationnels qui s’appuient sur des documents internes.



ÉQUIPES MULTIDISCIPLINAIRES, PLUS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE



Basée à Montagnat, à proximité de Bourg-en-Bresse et de Lyon, Cynapps est une entreprise constituée d’une équipe expérimentée de plus de 20 ans d’expérience.



L’équipe est composée d’ingénieurs industriels, de chercheurs, de data scientists et d’experts en management de l’innovation, tous spécialisés dans le domaine de l’intelligence artificielle, de l’industrie et du traitement des données.



UN ACCOMPAGNEMENT DATA/IA DE A À Z



En parfait partenaire stratégique et technique, le travail de Cynapps consiste d’abord à préparer le terrain en effectuant un diagnostic pour identifier les projets IA à court, moyen et long terme. Une fois ce diagnostic réalisé (avec prise en charge financière par Bpifrance), Cynapps propose aux entreprises une roadmap opérationnelle avec le déploiement des prototypes jusqu’à l’industrialisation des solutions IA.



Pour structurer et mutualiser ces nouvelles données stratégiques, Cynapps déploie pour ses clients des plateformes de données qui centralisent ces informations, tout en portant les modules d’intelligence artificielle nécessaires.



Par son positionnement d’expert IA orienté sur les usages et l’humain, Cynapps entretient sa grande attractivité auprès des jeunes talents.











