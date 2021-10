Publiscopie : Coolworld France, l’urgentiste du froid

”Notre vocation, c’est d’assurer la continuité du froid de - 25 à + 14 °C dans les locaux de production ou de stockage de produits agroalimentaires (surgelés, frais, fruits et légumes…) et de - 40 à + 70 °C sur le process”, explique Ronan Leroy, directeur commercial de Coolword France, spécialiste de la location d’appareils de refroidissement pour les produits et les procédés. Avec un parc de plus de 3 000 machines (chambres frigorifiques, groupes d’eau glacée de 20 à 800 kW, centrales de traitement d’air de 5 à 350 kW, climatiseurs…), elle se positionne comme le ”partenaire froid incontournable” des acteurs de l’agroalimentaire. Panne, besoin de capacité supplémentaire, pic saisonnier, maintenance des installations, sinistre, etc., Coolworld France intervient en urgence 7j/7 et 24h/24.



RÉACTIVITÉ ET EXPERTISE



”Le maintien en température est vital pour la conservation des produits agroalimentaires. La location permet d’éviter des pertes importantes en cas d’avarie sur le process froid” , rappelle Ronan Leroy. Les équipes Coolworld France (experts frigoristes, préparateurs, techniciens itinérants, manutentionnaires) sont habituées à gérer l’urgence à tous les niveaux d’intervention : astreintes, études sur plans, préparation des machines, installation et mise en marche.



En mai 2021, une enseigne leader de la grande distribution a fait appel à CoolWorld, suite à un incident sur un entrepôt logistique frais de 62 000 m². ”En moins de 24h, nous avions installé 19 frigorifères raccordés à 3 productions d’eau glycolées pour fournir 1 620 kW de froid.” Cette année, l’entreprise investit plus de 10 M€ pour renforcer son parc de machines.











